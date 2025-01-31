Başakşehir'de 4 isim Samsunspor maçında yok

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, 29 puanla 7. sırada yer alıyor.



Samsunspor ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor.



- Başakşehir'de 4 eksik



RAMS Başakşehir'de 4 futbolcu, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.



Sarı kart cezalısı Ousseynou Ba ile tedavilerine devam edilen Onur Ergün, Patryk Szysz ve Christopher Operi, mücadelede forma giyemeyecek.



Alanyaspor karşılaşmasında geçen hafta forma giyemeyen Leo Duarte'nin durumu maç öncesinde netlik kazanacak.



