Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Özcan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.



Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;



"Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."



