Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Özcan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;
"Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Özcan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;
"Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."