Başakşehir Berkay Özcan'la uzattı

Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir Berkay Özcan'la uzattı
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12 Eylül 2023 16:27
Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Özcan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;

"Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

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