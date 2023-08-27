Başakşehir ayrılığı açıkladı!

RAMS Başakşehir, Ahmed Touba'nın Lecce'ye kiralandığını açıkladı.

Haber; AA
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Başakşehir ayrılığı açıkladı!
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27 Ağustos 2023 12:10
RAMS Başakşehir, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba'yı İtalyan ekibi Lecce'ye kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmed Touba'nın yeni sezonda İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Sözleşmesinin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

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