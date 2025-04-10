Başakşehir, 2030 kadar olan projesini açıkladı

Başakşehir Kulübü, 2030 yılına kadar uygulanacak projesini açıkladı.

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Başakşehir, 2030 kadar olan projesini açıkladı
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10 Nisan 2025 16:33
Son güncelleme 10 Nisan 2025 16:36
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2030 yılına dek uygulanacak sürdürülebilirlik projesini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir'in yol haritası 3 ana alan, 6 stratejik öncelik, 16 amaç ve 56 hedeften oluştu.

Futbolun birleştirici gücünü kullanarak çevresel sorumluluk, sosyal katkı ve kurumsal yönetişim alanlarında sistematik adımlar atılması hedeflenen proje, çevresel ve sosyal sorumlulukları ele alan başlıklar, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen projeler ve gelecekteki hedefleri sunuyor.

Kulüp sürdürülebilirlik stratejisinde, herkes için futbol, gençlik, taraftar ve toplum, çevre, kurumsal yönetişim ve iletişimi temel öncelik olarak belirlendi.

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