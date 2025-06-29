Başak Mireli, Solo Türkiye Turu'nda Çanakkale Boğazı'nı Geçti

Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2 bin 384 mil yol yaparak yelkenliyle geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli,denemesinin 8'inci gününde Çanakkale Boğazı'na ulaştı.Mireli, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenendenemesi için Hopa-İskenderun arasındaki 1500 millik rotayı hiç durmadan tek başına tamamlayan ilk kadın yelkenci olma hedefiyleDaha önce Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle tek başına geçen ilk Türk kadını olan Mireli, rekor denemesinin 8. gününde Çanakkale Boğazı'na ulaşarak, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kilitbahir'dekiyazısını geçtikten sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni selamladı.İstanbul'dan sonra rotasını güney kıyılara çeviren sporcu, Çanakkale'ye ulaştığında toplamdaBaşak Mireli, Kilitbahir Kalesi'nden geçtiği sırada yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:dedi.Mireli, rekoru tamamlayabilmek için Ege ve Akdeniz kıyılarını da geçerek İskenderun Limanı'na ulaşmayı hedefliyor.