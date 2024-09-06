Bartuğ Elmaz'ın kaderi transfere bağlı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun dönem dönem rotasyonda kullandığı Bartuğ Elmaz'a Süper Lig'den çok sayıda kulüp talip durumda.Özellikle genç yıldızın geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Sivasspor ve Eyüpspor bu transfer için ısrarcı.Ancak Mourinho'nun henüz Bartuğ ile ilgili kararını vermediği, bu bölgeye yeni bir transfer yapılması durumunda ayrılığa sıcak bakılacağı belirlendi.Eğer yönetim orta alana takviye yapamazsa Bartuğ büyük ihtimalle takımda kalacak.