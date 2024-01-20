Bartuğ Elmaz'a teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'a Sivasspor'un talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bartuğ Elmaz'a teklif yağıyor
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20 Ocak 2024 17:39
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'a kiralık teklifler gelmeye devam ediyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sivasspor yönetimi, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Bartuğ'a Süper Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu belirtilirken, Sivasspor'un Fenerbahçe'nin kararını beklediği yazıldı.

TUNCAY ŞANLI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı da Bartuğ ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Şanlı, yaptığı açıklamada; "Bartuğ ile ilgili kısa bir görüşmem oldu açıkçası. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transfer ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim. Bartuğ ile ilgili öyle bir diyaloğa girdim. Herhangi bir gelişme yok. Sadece haber verecekler. Çünkü onu isteyen birçok kulüp var. Süper Lig takımları da var. Olursa tabii ki aramızda görmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

20 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 1 asist kaydetti.

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