Barry hat-trick yaptı, Villarreal kazandı

La Liga'nın 18. haftasında Leganes ile Villarreal karşı karşıya geldi.



Municipal de Butarque'de oynanan maçta Villarreal, Leganes'i 5-2'lik skorla mağlup etti.



Villarreal'in gollerini Fransız santrafor Thiemo Barry (3), Gerard Moreno ve Pau Cabanes kaydederken ev sahibi ekip Leganes'in gollerini Seydouba Cisse ve Dani Raba attı.



Ev sahibi ekipte Oscar Rodriguez ve Jorge Saenz kırmızı kart gördü, Leganes maçı 9 kişi tamamladı.



5 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET



Bu sonuçla birlikte Villarreal, 5 maç aradan sonra kazanarak ligde beşinciliğe yükseldi. Leganes ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor.



Ev sahibi ekip Leganes, bir sonraki hafta Espanyol deplasmanına giderken Villarreal, Real Sociedad ile karşılaşacak.