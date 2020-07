Barkley, Shaq'ı ilk 10'una almadı, Shaq tepki gösterdi!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, bir diğer efsane oyuncu Charles Barkley'nin kendisine tüm zamanların en iyi 10 oyuncusu listesinde yer vermemesi sonrası, tepki gösterdi.



"Inside the NBA" programındakilerin, tüm zamanların en iyi 10 oyuncularını seçtiği segmentte, Chuck, Los Angeles Lakers efsanesine listesinde yer vermedi.



İkili, Kenny Smith ve Ernie Johnson'ın da yer aldığı programda her zamanki gibi tartıştılar, ancak bu kez bunu uzak konumlarından yaptılar.



Shaq, Barkley'ye şunları söyledi:



"Listenle ilgili bir sorunum var, Chuck. Beni ilk 10'a sokmuyorsun. Reno'da her ne içiyorsan, aldığın yere geri götürmen lazım."



Smith, Barkley'ye Shaq'ı listesinden çıkarma sebebini sorduğunda, Barkley şu yanıtı verdi:



"Shaq gibi birini hiç görmedim. Hiç. Shaq bence en dominant pivottur. Ama onu Magic, Bird, LeBron ve Kobe'nin arkasına koydum. Öyle saçma sapan kişilerin arkasına koymadım... Shaq 11, 12 veya 13. sırada."