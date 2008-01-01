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Barkley: "Harden, hayatımda gördüğüm en iyi bire bir oyuncusu"

NBA efsanesi Charles Barkley, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın "hayatında gördüğü en iyi bire bir oyuncusu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın "hayatında gördüğü en iyi bire bir oyuncusu" olduğunu söyledi.

Barkley, dün gece Harden hakkındaki son yorumlarıyla TNT'nin Inside the NBA ekibinden tepki gördü. Barkley, dün gece Rockets ve Oklahoma City Thunder arasındaki playoff ilk turu 1. maçının devre arasında, Harden'ın yeteneklerini tartışırken, yıldız oyuncu hakkında şunları söyledi:

"James Harden, hayatımda gördüğüm en iyi bire bir oyuncusu. Michael Jordan ve Kobe Bryant kadar harika ve daha iyi oyuncular olsalar da, James kadar iyi üçlükçü değillerdi. James, en iyi bire bir oyuncu."

Programdaki sunuculardan bir diğer efsane oyuncu Shaquille O'Neal, Barkley'ye şu tepkiyi verdi:

"Kes şunu. 'Hayatında' deme. Kes şunu. Sana yardım ediyorum. Kes şunu."


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