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Barkley'den Draymond'a "Dennis Rodman" benzetmesi!

NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors forveti Draymond Green'i, Hall of Fame oyuncu Dennis Rodman'a benzettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors forveti Draymond Green'i, Hall of Fame oyuncu Dennis Rodman'a benzettiğini söyledi.

Barkley yakın zamanda Green'in podcast'inin bir bölümünde yer alırken, sunucu Draymond ile Rodman'ı karşılaştırdı:

"Bana Dennis Rodman'ı aşırı hatırlatıyorsun. Seninle oynamak isterdim, ama sana karşı oynamak çok sinir bozucu olurdu. Çünkü her şeyden önce, hiç faul yaptığına inandığını sanmıyorum ve bu da beni her seferinde çok güldürüyor. Kendisi gerçekten çok sevdiğim ve saygı duyduğum biridir, sen de öylesin."

Şu anda sakatlığı bulunan ve henüz parkelere dönemeyen Draymond, bu sezon 7.9 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarına sahip.


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