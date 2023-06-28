Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bayramlaşma için memleketine giderken trafik kazası geçirdi. Kazada tarafların sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.

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Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi!
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28 Haziran 2023 11:08
Son güncelleme 28 Haziran 2023 11:26
Milli Takım ve Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi.

Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye giderken Giresun'da bir kazaya karışan Barış Alper'in ve karşı tarafın durumunun iyi olduğu belirtildi.

23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 4 gol 2 asist kaydetmişti.




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