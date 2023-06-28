Milli Takım ve Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi.
Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye giderken Giresun'da bir kazaya karışan Barış Alper'in ve karşı tarafın durumunun iyi olduğu belirtildi.
23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 4 gol 2 asist kaydetmişti.
Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye giderken Giresun'da bir kazaya karışan Barış Alper'in ve karşı tarafın durumunun iyi olduğu belirtildi.
23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 4 gol 2 asist kaydetmişti.
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