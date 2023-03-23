Barış Alper Yılmaz: 'Rekabete her zaman hazırım'

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Milli Takım kampında TRT Spor'a konuştu.



Milli Takım'a seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten Barış Alper, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la kadroya seçildiğini paylaştığı anlarla ilgili konuşarak, "Okan hocam benden her zaman umutlu, kendisi de söylüyor. Onun verdiği şansları değerlendirdim ve sonucunda buraya çağırıldım. Kadroya çağırıldımı söyleyince çok mutlu oldu kendisi de. Yanlış olan yerlerimi ona danışıyorum o da nerede ne yapacağımı söylüyor" sözlerini kullandı.



Galatasaray'daki çıkışıyla ilgili yaptığı çalışmaları anlatan Yılmaz, "Kendi ekibim var, onunla iletişim içerisindeyiz. Nasıl bir Barış olmam gerektiğiyle alakalı. Benden bunları istiyorlar ve bende potansiyelimi elinden geldiğince çıkarmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.



Sahada oynamak istediği pozisyonla ilgili ise "Pozisyon icabı değişiyor ama gol atmayı ve attırmayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ön tarafta oynamayı tabii ki." diye konuştu.



Ermenistan karşılaşmasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten genç oyuncu "Buradaki hava çok keyifli. Hocamız da çok olumlu ve pozitif. Ekibi de öyle. Onlardan çok şey öğreniyoruz. İki tane maçımız var. Ermenistan'la oynayacağımız ilk maça odaklıyız. Teker teker bakıyoruz. Kazanıp Bursa'daki maça geçeceğiz" açıklamasını yaptı.



Milli Takım'daki forma rekabetiyle ilgili soruya ise Barış Alper, "Rekabet olmazsa olmaz. Rekabete her zaman hazırım" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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