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Barış Alper Yılmaz: "İkinci kupamızı bekliyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nın ardından konuştu.

calendar 14 Mayıs 2025 23:06
Barış Alper Yılmaz: 'İkinci kupamızı bekliyoruz'
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Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Taraftarımızın bize desteği çok farklı. Sahada onu hissediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "Şimdi ikinci kupamızı almak için bekliyoruz. İnşallah o kupayı da alacağız" ifadelerini kullandı.

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