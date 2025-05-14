Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Taraftarımızın bize desteği çok farklı. Sahada onu hissediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "Şimdi ikinci kupamızı almak için bekliyoruz. İnşallah o kupayı da alacağız" ifadelerini kullandı.
Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Taraftarımızın bize desteği çok farklı. Sahada onu hissediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "Şimdi ikinci kupamızı almak için bekliyoruz. İnşallah o kupayı da alacağız" ifadelerini kullandı.