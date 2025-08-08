Barış Alper Yılmaz'dan Gaziantep'te resital

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu.
Mücadeleye santrfor olarak başlayan milli futbolcu, 12. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderdi.
Barış Alper, 17. dakikada Eren Elmalı'ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, 45+11. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu.
Mücadeleye santrfor olarak başlayan milli futbolcu, 12. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderdi.
Barış Alper, 17. dakikada Eren Elmalı'ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, 45+11. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı.