10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-076'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Barış Alper Yılmaz'dan Gaziantep'te resital

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK deplasmanında ilk yarıda iki gol attı ve bir asist yaptı.

calendar 08 Ağustos 2025 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 23:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu.

Mücadeleye santrfor olarak başlayan milli futbolcu, 12. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderdi.

Barış Alper, 17. dakikada Eren Elmalı'ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, 45+11. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
