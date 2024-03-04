Bardhi: 'Bunu değerlendireceğiz'

Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Kısa bir açıklama yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu sözleri kullandı;
"Biz maça çok iyi başladık. Planlarımız vardı, onları uygulamaya çalıştık. İlk golde preste yaptığımız hata sonucunda gol geldi. Böyle şeyler yaşanabiliyor. İkinci golde söyleyecek bir şey yok. Böyle şeyler olabiliyor. İlk yarıda önemli fırsatlarımız vardı ama değerlendiremedik. Bugün 90 dakika boyunca iyi mücadele etmeye çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık belki. Ama bunu değerlendireceğiz."
Kısa bir açıklama yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu sözleri kullandı;
"Biz maça çok iyi başladık. Planlarımız vardı, onları uygulamaya çalıştık. İlk golde preste yaptığımız hata sonucunda gol geldi. Böyle şeyler yaşanabiliyor. İkinci golde söyleyecek bir şey yok. Böyle şeyler olabiliyor. İlk yarıda önemli fırsatlarımız vardı ama değerlendiremedik. Bugün 90 dakika boyunca iyi mücadele etmeye çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık belki. Ama bunu değerlendireceğiz."
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