Barcelona, sezon başında kadrosuna katamadığı Willian için bri kez daha harekete geçti. Barcelona, Chelsea'ye yıldız oyuncu için bu kez bonservis bedelinin yanında bir oyuncu önerdi.İngiliz basınında yer alan haberde Barcelona'nın, Chelsea'ye Willian için 55 milyon euro ve sezon başında kadroya katılan Malcom'u önerdiği belirtildi. Brezilyalı yıldız da Barcelona'ya gitmeye sıcak bakarken, son kararı Chelsea'nin vermesi bekleniyor.Chelsea sezon başında Barcelona'nın Willian için yaptığı 55 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti.30 yaşındaki Willian'ın Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.