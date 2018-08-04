Barcelona'da ayrılık resmen açıklandı!

, takımda düşünülmeyen'ın eski takımı'ya transfer olduğunu açıkladı.Katalan ekibinden yapılan açıklamada, transfer için Sevilla'dan 8,5 milyon eurosu peşinde ve 2 milyon eurosu da bonuslar olmak üzere 10,5 milyon euro bonservis bedeli alınacağı kaydedildi.Barcelona, Vidal'i 2015 yılında Sevilla'dan 17 milyon euro bonservis bedeliye kadrosuna katmıştı.