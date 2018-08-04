  •  
    Beşiktaş'ta imza atıldı!.. 1+1 yıllık anlaşma "OK"
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...
  •  
    G.Saray mesaj yolladı! "Bonservisini al, gel..."
  •  
    Açıklanması beklenen 12 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'dan transferde Barcelona sürprizi geldi

Barcelona'da ayrılık resmen açıklandı!

La Liga devi Barcelona, takımda şans bulamayan Aleix Vidal'ı eski takımı Sevilla'ya gönderdi.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona'da ayrılık resmen açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 20:53
Barcelona, takımda düşünülmeyen Aleix Vidal'ın eski takımı Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, transfer için Sevilla'dan 8,5 milyon eurosu peşinde ve 2 milyon eurosu da bonuslar olmak üzere 10,5 milyon euro bonservis bedeli alınacağı kaydedildi.

Barcelona, Vidal'i 2015 yılında Sevilla'dan 17 milyon euro bonservis bedeliye kadrosuna katmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için