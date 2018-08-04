Barcelona'da ayrılık resmen açıklandı!

Barcelona, takımda düşünülmeyen Aleix Vidal'ın eski takımı Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı.
Katalan ekibinden yapılan açıklamada, transfer için Sevilla'dan 8,5 milyon eurosu peşinde ve 2 milyon eurosu da bonuslar olmak üzere 10,5 milyon euro bonservis bedeli alınacağı kaydedildi.
Barcelona, Vidal'i 2015 yılında Sevilla'dan 17 milyon euro bonservis bedeliye kadrosuna katmıştı.
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Katalan ekibinden yapılan açıklamada, transfer için Sevilla'dan 8,5 milyon eurosu peşinde ve 2 milyon eurosu da bonuslar olmak üzere 10,5 milyon euro bonservis bedeli alınacağı kaydedildi.
Barcelona, Vidal'i 2015 yılında Sevilla'dan 17 milyon euro bonservis bedeliye kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın