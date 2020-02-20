ÖZEL İZİNLE TRANSFER

Bu arada Barcelona, transfer dönemi olmamasına karşın takımda yaşanan uzun süreli sakatlıklar üzerine La Liga'nın özel izniyle kadrosuna katkı yapma hakkı elde etti.





İspanya Ligi takımlarından, transfer dönemi olmamasına rağmen özel izinle'yi transfer ettiğini duyurdu.Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı forvet Martin Braithwaite için Leganes'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.Barcelona ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Martin Braithwaite'ın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olduğu açıklandı.Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough ve Bordeaux gibi takımlarda oynayan Martin Braithwaite, bu sezon 24 lig maçında 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Danimarka Milli Takımı'nda da 39 maça çıkan Martin Braithwaite, 7 gollük katkı yaptı.