Barcelona'nın guardına bir kötü haber daha: 1 aya yakın yok!

EuroLeague'de Barcelona'nın yüzü gülmüyor. Panathinaikos galibiyetinin ardından Barça cephesinde tüm haberler olumlu değil, zira sakatlıklar bir kez daha gündeme oturdu.Juan Nunez'in ciddi sakatlığının ardından, Katalan ekibi bu kez de Nicolas Laprovittola'yı kaybetti.Panathinaikos karşılaşmasının son bölümünde Arjantinli guard, sol uyluk iç adalesinde rahatsızlık hissetti. Yapılan tıbbi kontrollerin ardından, Nicolas Laprovittola'nın kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı doğrulandı.Laprovittola, önceki sakatlığından döndükten sonra harika bir form yakalamıştı. Şu ana kadar oynadığı iki EuroLeague maçında 10,5 sayı ve 6 asist ortalamasıyla mücadele ederek Panathinaikos karşısındaki galibiyette kilit bir rol oynamıştı.