Barcelona, "Messinho"nun peşinde!

Barcelona, "Messinho" lakaplı Palmeiras forması giyen 16 yaşındaki Brezilyalı forvet Estevao Willian'ı transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, 'Messinho'nun peşinde!
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30 Mart 2024 23:35
Son güncelleme 30 Mart 2024 23:36
Real Madrid'in ardından ligde ikinci sırada bulunan Barcelona, gelecek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, lakabı "Messinho" olan Palmeiraslı Estevao Willian'ı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Katalan devi, 16 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmeleri kısa sürede başlatacak.

BİRÇOK TAKIM İLGİLENİYOR

Serbest kalma maddesi 60 milyon euro olan oyuncu ile Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve PSG de ilgileniyor.

"HAYALİM BARCELONA"

Messinho geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hayalim Barça için oynamak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Palmeiras'ta 9 maçta forma giyen genç oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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