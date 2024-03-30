Barcelona, 'Messinho'nun peşinde!

Real Madrid'in ardından ligde ikinci sırada bulunan Barcelona, gelecek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, lakabı "Messinho" olan Palmeiraslı Estevao Willian'ı kadrosuna katmak istiyor.



Habere göre Katalan devi, 16 yaşındaki oyuncu için resmi görüşmeleri kısa sürede başlatacak.



BİRÇOK TAKIM İLGİLENİYOR



Serbest kalma maddesi 60 milyon euro olan oyuncu ile Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve PSG de ilgileniyor.



"HAYALİM BARCELONA"



Messinho geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hayalim Barça için oynamak" ifadelerini kullanmıştı.



Bu sezon Palmeiras'ta 9 maçta forma giyen genç oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



