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Barcelona ile sözleşme feshi, Atletico ile yeni başlangıç

Barcelona ile sözleşmesini fesheden Clement Lenglet, geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Atletico Madrid'e kalıcı olarak transfer oldu.

calendar 09 Haziran 2025 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona ile sözleşme feshi, Atletico ile yeni başlangıç
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Barcelona ve Fransız stoper Clement Lenglet, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmelerini feshetti. Katalan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncuya bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

Aynı saatlerde gelen ikinci açıklama ise Lenglet'in yeni adresini netleştirdi: 2024/25 sezonunu kiralık olarak geçirdiği Atletico Madrid, Fransız savunmacının bonservisini aldı. Diego Simeone'nin sistemine kısa sürede adapte olan Lenglet, gösterdiği istikrarlı performansla kalıcı bir sözleşmeye imza attı.

Atletico Madrid yaptığı açıklamada Lenglet ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.


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