29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-040'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-05'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
0-06'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-08'
29 Ekim
Roma-Parma
0-08'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-178'

Barcelona, hazırlık maçıyla yüksek gelir hedefliyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması planlanan ancak ptal edilen Villarreal maçı yerine Peru'da bir hazırlık maçı düzenlemeyi planlayan Barcelona, bu karşılaşmadan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

calendar 29 Ekim 2025 15:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, hazırlık maçıyla yüksek gelir hedefliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya LaLiga'da normal sezon maçlarından birinin yurt dışında oynanması fikri, şimdilik rafa kaldırıldı.

Lig yönetimi, Barcelona ile Villarreal arasında oynanacak maçın ABD'nin Miami şehrinde yapılmasını planlamış ve UEFA da bu durum için istisnai onay vermişti.

Ancak karar, futbolcular ve taraftarlar tarafından eleştirilmiş, organizasyonu üstlenecek firma ise yeterli hazırlık süresinin kalmadığını ve bilet satışına onay verilmeden başlanmasının sorumsuzluk olacağını belirtmişti.

PERU'DA HAZIRLIK MAÇI PLANI

Bu gelişmenin ardından Barcelona, alternatif planlarını değerlendirmeye başladı ve Peru'da bir hazırlık maçı düzenleme fikri gündeme geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona yönetimi bu planı takım kaptanları ve teknik direktör Hansi Flick'e iletti.

MIAMI'DE OYNANMASI PLANLANAN MAÇTAN DAHA YÜKSEK GELİR

Peru'da oynanacak hazırlık maçının, Miami'de oynanması planlanan maçtan daha fazla gelir getirmesi bekleniyor. Bu gelirin 7-8 milyon euro civarında olacağı ifade ediliyor.

Maçın tarihinin belirlenmesi için İspanya Futbolcular Birliği ile görüşmelerin sürdüğü ve hazırlık maçının kulübe sağlayacağı katkı nedeniyle bir onay beklenmediği bildirildi.

