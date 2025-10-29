Barcelona, hazırlık maçıyla yüksek gelir hedefliyor!

İspanya LaLiga'da normal sezon maçlarından birinin yurt dışında oynanması fikri, şimdilik rafa kaldırıldı.



Lig yönetimi, Barcelona ile Villarreal arasında oynanacak maçın ABD'nin Miami şehrinde yapılmasını planlamış ve UEFA da bu durum için istisnai onay vermişti.



Ancak karar, futbolcular ve taraftarlar tarafından eleştirilmiş, organizasyonu üstlenecek firma ise yeterli hazırlık süresinin kalmadığını ve bilet satışına onay verilmeden başlanmasının sorumsuzluk olacağını belirtmişti.



PERU'DA HAZIRLIK MAÇI PLANI



Bu gelişmenin ardından Barcelona, alternatif planlarını değerlendirmeye başladı ve Peru'da bir hazırlık maçı düzenleme fikri gündeme geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona yönetimi bu planı takım kaptanları ve teknik direktör Hansi Flick'e iletti.



MIAMI'DE OYNANMASI PLANLANAN MAÇTAN DAHA YÜKSEK GELİR



Peru'da oynanacak hazırlık maçının, Miami'de oynanması planlanan maçtan daha fazla gelir getirmesi bekleniyor. Bu gelirin 7-8 milyon euro civarında olacağı ifade ediliyor.



Maçın tarihinin belirlenmesi için İspanya Futbolcular Birliği ile görüşmelerin sürdüğü ve hazırlık maçının kulübe sağlayacağı katkı nedeniyle bir onay beklenmediği bildirildi.



