İspanya La Liga'da Barcelona, deplasmanda Levante ile karşı karşıya geldi.



Ligin 31. haftasında oynanan karşılaşmayı Barcelona, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang, 63. dakikada Pedri ve 90. dakikada Luuk de Jong kaydetti.



Karşılaşmada Levante'nin gollerini ise 52. dakikada penaltıdan Kose Luis Morales ve yine penaltıdan 83. dakikada Gonzalo Melero kaydetti. Ev sahibi ekip ayrıca 56. dakikada Roger ile bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Barcelona, ligde puanını 60'a yükseltti. Levante ise 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Cadiz'i ağırlayacak. Levante ise Granada'ya konuk olacak.





İLGİLİ VİDEO