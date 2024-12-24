Barcelona'dan sol beke Mitchell

Barcelona, ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmak istiyor.



Katalan ekibi, sol bek Alejandro Balde'ye alternatif bir oyuncu transfer ederek teknik direktör Hansi Flick'in elini rahatlatmak istiyor.



DAVIES LİSTEDE AMA...



Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies ile ilgileniyor. Ancak mali nedenler nedeniyle Kanadalı futbolcunun ocak ayında transferinin imkansız olduğu belirtildi.



ALTERNATİF İSİM



Barcelona'nın bu nedenle alternatifler üzerinde durduğu ve Crystal Palace'tan Tyrick Mitchell'i takip ettiği aktarıldı.



Crystal Palace'ta bu sezon 21 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Mitchell, 3 asist yaptı.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İngiliz futbolcunun Crystal Palace ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



