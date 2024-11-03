Barcelona'dan Lucas Chevalier atağı: 40 milyon euro

Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Barcelona, sürpriz bir ismi gündeme aldı.



Sport'ta yer alan habere göre; Katalan devi, Lille forması giyen Lucas Chevalier ile ilgileniyor.



40 MİLYON EURO KARARI



Barcelona'nın önümüzdeki aylarda Fransız ekibiyle görüşmelere başlayacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız file bekçisi için Lille en az 40 milyon euro ödenmesi gerekiyor.



LILLE PERFORMANSI



22 yaşındaki kaleci Lille altyapısında yetişti ve 2022 yılından itibaren A takımda oynamaya başladı. Bu sezon Lille'de 17 maça çıkan Lucas Chevalier, 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



