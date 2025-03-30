Barcelona'dan Girona karşısında sürpriz yok!

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Girona'yı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan Girona karşısında sürpriz yok!
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30 Mart 2025 19:14
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys'de oynanan maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona, Ladislav Krejci'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Girona, 53. dakikada Arnaut Danjuma'nın attığı golle Barcelona karşısında 1-1'lik eşitliği buldu.

Barcelona, 61 ve 77. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle maçı 3-1'e getirdi. Katalan ekibi, 86. dakikada Ferran Torres'in golüyle maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Barcelona, ligde üst üste dokuzuncu kez kazandı. Girona'nın ligdeki galibiyet hasreti ise yedi maça yükseldi.

Bu sonuncun ardından Barcelona, ligde 66 puana yükseldi. Girona, 34 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Barcelona, evinde Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Girona, sahasında Alaves'i konuk edecek.

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