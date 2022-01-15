Barcelona'da Vlahovic gerçekleri!

Fiorentina forması ile fırtına gibi esen Dusan Vlahovic'in Barcelona'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.



Marca'da yer alan habere göre; temmuz 2020'de, genç oyuncu, Darko Ristic tarafından Barcelona'ya önerildi. Ristic, 2020 yazında İspanya'da dönemin Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ve kulüp yöneticileriyle bir görüşme yaptı.



Söz konusu görüşmede Vlahovic, Barcelona'ya satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan bir kiralık sözleşmesi ile teklif edildi ancak Barcelona bunu reddetti. Katalan devi, o dönem şüphe ettiği Sırp yıldıza bu rakamı ödemek istemedi ve transfer gerçekleşmedi.



Haberde, görüşme tarihinden bu yana 21 yaşındaki futbolcunun Serie A'da 37 gol attığı ve piyasa değerinin 70-80 milyon euro bandına çıktığı da vurgulandı.





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