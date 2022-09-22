Barcelona'da Messi gerçekleri!

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı konusu uzun süre gündemde kalmıştı. Arjantinli yıldız, 2021 yaz transfer döneminde sözleşmesinin sona ermesi ile PSG'ye imza atmıştı. Messi'nin 2020'de sözleşme uzatmak adına Barcelona'ya ilettiği talepler ortaya çıktı.



İspanya'da El Mundo gazetesi, Lionel Messi ve Barcelona arasında gerçekleşen sözleşme uzatma görüşmelerini okuyucularına aktarırken Messi'nin Barcelona ile bugüne kadar imzaladığı sözleşme tutarlarını da belgelerle ortaya koydu. Paylaşılan talepler futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş nitelikteydi.



3 yıllık yeni sözleşme



Lionel Messi, sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan 2020'de Barcelona'dan 3 yıllık yeni sözleşme talep etti. Fakat yeni sözleşmede talep edilen maddeler, Barcelona'nın çok başa çıkabileceği tarzda olmadı.



İmza bonusu istedi



Lionel Messi, yeni sözleşme imzalamak adına Barcelona'dan 10 milyon Euro bonus talep ederken yıllık ücretinde de pandemi nedeniyle yapılacak indirimi sonraki senelerde faiziyle geri almayı istedi.



Yıllık ücrette kayba izin yok



Lionel Messi, yıllık ücretinin pandemi nedeniyle 2020-21 sezonunda %20 oranında düşürülmesine onay verdi. Fakat bu düşüşte kaybedilen kısımların 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında eşit taksitlerle yıllık %3 faiz eklenerek ödenmesini talep etti.



Sadakat bonuslarının hemen ödenmesi



Lionel Messi cephesi, hak kazanılan sadakat bonuslarının da beklemeden çıkarılmalarını ve faiziyle acilen ödenmelerini istedi.



Arjantin'e özel jet



Arjantinli oyuncu, kendisi ve ailesi için Noel döneminde ülkelerine gidiş dönüşü sağlayacak özel jet sağlanmasını istedi.



Messi ve Suarez ailesine loca



Lionel Messi, kendi ailesi ve yakın arkadaşı Luis Suarez'in ailesi için Camp Nou'dan özel loca talep etti.



Vergi artışına önlem



Arjantinli yıldız, sözleşmesinde yazan ücretlerde artışa gidilebileceğini de aktardı. Vergi artışı durumunda bunun kulüp tarafından karşılanacak şekilde maaşında da artış yapılmasını talep etti.



Fesih maddesi 10 bin Euro!



Lionel Messi'nin 2020'de devam eden mevcut sözleşmesinde serbest kalma maddesi 700 milyon Euro olarak belirlenmişti. Arjantinli oyuncu, yeni imzalayacağı sözleşmede bu maddeyi temsili bir ücrete bağlamak istedi. İstediği anda kulüpten ayrılmasını sağlayacak şekilde serbest kalma maddesinin 10 bin Euro'ya düşürülmesi talep edildi.



Messi'nin ek talepleri arasında kardeşi Rodrigo'ya ödenmesi gereken komisyon tutarlarının bir an önce yatırılması da bulunuyordu.



Barcelona'nın cevabı



Lionel Messi'nin acımasız talepleri, Barcelona'da yönetim tarafından kısmen karşılanmaya çalışılsa da bazı karşı taleplerde bulunuldu. Katalan ekibi, oyuncudan maaş indirimini %30'a çıkarmasını istedi ki bu talep kısmen karşı taraftan olumlu cevap aldı.



Görüşmelerden iki hafta sonra Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, talep edilen bazı noktaları reddetti. Futbol dünyasına Messi'nin ayrılmasına açık kapı bırakmak algısını vereceği için 10 bin Euro'luk serbest kalma maddesini kabul etmedi. Ayrıca oyuncunun talep ettiği 10 milyon Euro'luk imza bonusu da onaylanmadı. Barcelona'nın mali durumu göz önünde bulundurularak bunda iyileşme sağlanana kadar oyuncunun gelirinde herhangi bir artışa izin verilmedi.



Katalan ekibinin tavrı sonrası ise Messi ve çevresi, başkanın reddettiği maddelerden rahatsızdı. Ağustos ayında çok konuşulan takımdan ayrılma isteği kulübe iletildi. Fakat buna rağmen Arjantinli yıldız, bir sezon daha takımda kaldı ve 2021'de sona eren sözleşmesinin ardından PSG'ye imza attı.



Önceki sözleşmesini de ortaya çıkarmışlardı



El Mundo, daha öncesinde Lionel Messi'nin 2017-21 yılları arasını kapsayan tarihi sözleşmesini de ortaya çıkarmayı başarmıştı. Gazete, bu süreçte Arjantinli yıldıza 555 milyon Euro ödendiğini okuyucularıyla paylaşmıştı.









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