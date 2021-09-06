Barcelona'da büyük ikilem; Coutinho

Tarinin en zorlu transfer dönemlerinden birini geçiren ve ekonomik olarak küçülmeye gitmek için yıldızlarıyla vedalaşan Barcelona'da yıllardır süren bir baş ağrısı var: Coutinho.



Sakatlığını atlatan ve oynamaya hazır olduğu belirtilen Brezilyalı oyuncu 10 maça çıkarsa, Katalan ekibi bonus olarak Liverpool'a 20 milyon euro daha ödemek zorunda kalacak.



COUTINHO FATURASI 155 MİLYON EUROYA ÇIKACAK



Şu ana kadar Liverpool'a bonuslarla 135 milyon euroluk bir ödeme yapan Katalan ekibi, oyuncu için sözleşmeye koyulan "100 maç oynarsa 20 milyon euro daha ödenecek" maddesi nedeniyle büyük bir ikilem yaşıyor.



Ekonomik olarak sorunlar yaşayan Barcelona'nın, 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki yıldızı bu nedenle oynatmama ihtimalinin de yüksek olduğu kaydediliyor.



Yıllık 13,5 milyon euro maaş alan Coutinho'nun transfer döneminde talibi çıkmamasının da Barça'nın canını sıktığı ifade edildi.



Coutinho, 2018'de transfer olduğu Barcelona'da 90 maçta 23 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.



