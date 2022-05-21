Barça yıldızları satıyor! Hedef 140 milyon euro gelir...

Mali sıkıntılar ile boğuşan Barcelona, üç yıldız için flaş bir karar aldı.



İspanyol basınına göre, Katalan devinin kaynak yaratmak amacıyla Frenkie de Jong, Memphis Depay ve Serginho Dest'e gelecek olan iyi tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.



Haberde Barcelona'nın bu üç oyuncudan yaklaşık 140 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.



MANU'DAN DEPAY İÇİN HAMLE



Takımın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a eski takımı Manchester United'ın ilgisi olduğu ve Barcelona'nın başarılı oyuncudan en az 30 milyon euroluk bir gelir beklediği kaydedildi.



XAVI, DE JONG'UN SATILMASINI İSTEMİYOR!



Barcelona'nın başarılı teknik adamı Xavi'nin yönetime Frenkie de Jong'un satılmaması ve oyuncu için 90 milyon eurodan aşağı tekliflerin değerlendirilmeye alınmaması gerektiğini söylediği belirtildi. Yönetimin de bu ücretten aşağı hiçbir teklifi ciddiye almayacağı öne sürüldü.



Öte yandan bir diğer genç oyuncu Serginho Dest için de 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendiği ifade edildi.



Katalan devi Geçtiğimiz yaz Lionel Messi'yle de bu sebepten dolayı yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.





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