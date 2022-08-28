İspanya La Liga 3. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.



Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Barcelona 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. ve 65. dakikalarda Robert Lewandowski, 43. dakikada Pedri ve 90+2. dakikada Sergi Roberto kaydetti.



Barcelona'da Sevilla'da transfer edilen Jules Kounde ilk kez forma giydi.



Katalan devinin Bayern'den transferi Robert Lewandowski ligde çıktığı 3. maçta 4. golünü kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Barcelona puanını 7'ye yükseltti. Real Valladolid ise 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına gidecek. Reall Valladolid ise Almeria'yı konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ