Trendyol 1.Lig'in 8. hafta maçında Bandırmaspor, Hatayspor'a konuk oldu.
Mersin Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Bandırmaspor 3-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Remi Mulumba, 65. dakikada Leandro Bacuna ve 72. dakikada Hikmet Çiftçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 11'e yükseltti. Hatayspor, 3 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Hatayspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.
Mersin Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Bandırmaspor 3-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Remi Mulumba, 65. dakikada Leandro Bacuna ve 72. dakikada Hikmet Çiftçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 11'e yükseltti. Hatayspor, 3 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Hatayspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.