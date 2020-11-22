Bandırmaspor, Tuzlaspor'a ilk mağlubiyetini 6 golle tattırdı!

TFF 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor, Bandırmaspor'u konuk etti.



Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka Bandırmaspor'u 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti 18 ve 24. dakikalarda 37 yaşındaki Pote, 55. dakikada penaltıdan İshak Çakmak, 72. dakikada Emir Halilovic, 77. dakikada Ruben Rayo ile 86. dakikada Guy-Michel Landel kaydetti.



Tuzlaspor'da Aosman, 43. ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyunda ihraç edildi.



Ligde 7 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Bandırmaspor, puanını 8'e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tuzlaspor ise 18 puanla 3. sırada yer buldu.



Tuzlaspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.



Stat: Vefa



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın



Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç (Dk. 73 Onat Kutay Kurt), Yohou, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Aosman, Segbefia, Ahmet Yazar (Dk. 32 Özgürcan Özcan, Dk. 57 Samet Asatekin), Cajic (Dk. 57 Pucko), Vedat Bora, Thuram



Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Orhan Ovacıklı (Dk. 83 Berat Satılmış), Onur Akbay (Dk. 76 Feyyaz Belen), Gökay Güney, Abdurrahim Dursun, Ba (Dk. 46 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak, Landel, Halilovic, Rayo (Dk. 80 Doğan Can Davas), Pote (Dk. 75 Traore)



Goller: Dk. 17 ve Dk. 24 Pote, Dk. 55 İshak Çakmak (Penaltıdan), Dk. 72 Halilovic, Dk. 77 Rayo, Dk. 86 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)



Kırmızı kart: Dk. 43 Aosman (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 47 Onur Akbay (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 89 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)



