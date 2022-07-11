Bandırmaspor, Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Fatih Kurucuk'u transfer etti.

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Bandırmaspor, Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı!
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11 Temmuz 2022 17:35
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 9 gol attı.

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