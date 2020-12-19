TFF 1. Lig'de 15. hafta maçında Bandırmaspor ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mickael Pote ve 79. dakikada Ruben Rayo kaydetti. Ev sahibinde Lacina Traore, 8. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Ankaraspor'un tek golü 40. dakikada Eric Mbu Ayuk'tan geldi.



Bu galibiyetin ardından Bandırmaspor puanını 18'e yükseltti. Dört haftadır kazanamayan ve deplasmanda arka arkaya üçüncü maçını kaybeden Ankaraspor 9 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor, Adanaspor'a konuk olacak. Ankaraspor, Samsunspor'u ağırlayacak.



