Bandırmaspor, 1 puanı son saniyelerde aldı

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, 1 puanı son saniyelerde aldı
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10 Ocak 2025 22:02
Trendyol 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Pendikspor, Bandırmaspor'u konuk etti.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Pendikspor'un golünü dakika 31'de Yonathan del Valle kaydetti. Bandırmaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada Paulinho attı.

İstanbul ekibi Pendikspor, bu galibiyetin ardından puanını 27'ye yükseltti. Bandırmaspor, ise 34 puana yükseldi.

Trendyol 1. Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bandırmaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.
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