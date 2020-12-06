Balotelli arabasının camını kıranları tehdit etti

Yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşmayan Mario Balotelli sosyal medya hesabında arabasının camını kıran kişi veya kişilere tepki gösterdi.



Kişisel Instagram hesabında FIAT 500 marka aracının kırılan camının görüntüsünü paylaşan Balotelli, "Dua et ki bunu yapanın kim olduğunu asla öğrenmeyeyim! Çünkü yasalar önünde ömür boyu zulüm görmen sağlayacağım, başka türlüsünü yapamıyorum. Sizi korkak p.çler" mesajını paylaştı.



29 yaşındaki İtalyan golcü Balotelli uzun süredir Brezilya'nın Vasco Da Gama takımıyla flört halindeydi.



