Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Golcü futbolcunun İsviçre ekibi Sion ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.



BALOTELLI, SION İLE ANLAŞTI



Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Sion ile Balotelli arasındaki müzakereler olumlu geçti. Futbolcudan sonra sırada Adana Demirspor'un olduğu ifade edildi. Kulüpler anlaşınca Balotelli imza atacak.



"BALOTELLI GÜÇ KATACAKTIR"



Sion Başkanı Christian Constantin konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Constantin, "Bir transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı. Eğer anlaşma olursa Balotelli transferi güç katacaktır" dedi.



ADANA DEMİRSPOR'UN BEKLENTİSİ 3.2 MİLYON EURO



Öte yandan Mario Balotelli'ye İtalya'dan Palermo, İspanya'dan Valencia ve Türkiye'den Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği hatırlatıldı. Adana Demirspor'un Balotelli transferi için 3.2 milyon euro civarında bir gelir elde etmek istediği ifade edildi. Fakat; Sion'un bu rakamı indirmek istediği belirtildi.



BALOTELLI'NİN PERFORMANSI



Ayrıca Adana Demirspor'un Mario Balotelli için en yüksek teklifi veren kulübe sıcak bakacağı da belirtildi. Balotelli için Adana Demirspor ile Sion arasındaki görüşmeler golcü ismin geleceğini şekillendirecek. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcü futbolcu geçene sezon 31 maçta 18 gol atıp 4 de asist yaptı.









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