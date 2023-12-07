Balkan şampiyonu milli atletler, yine altın madalya peşinde!

Van'da 3 yıl önce başladığı atletizmde hem Balkan şampiyonu hem de Avrupa ikincisi olan 17 yaşındaki milli sporcu Edibe Yağız, 10 Aralık'ta Belçika'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda birinci olmak için yüksek rakımlı bölgelerde kondisyon antrenmanları yapıyor.



Beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle başladığı atletizmde Avrupa ikinciliği ve Balkan şampiyonluğu elde eden 17 yaşındaki milli atlet Edibe Yağız, Belçika'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor.



Van'da 3 yıl önce katıldığı atletizm seçmelerinde yeteneği keşfedilen, beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen ve milli antrenör Münir Akkoyun tarafından yetiştirilen lise öğrencisi Edibe Yağız, atletizm takımının en başarılı sporcuları arasına girdi.



Şampiyonalarda elde ettiği derecelerle milli takım forması giymeye hak kazanan Edibe Yağız, geçen yıl Avrupa ikincisi, bu yıl da 11 Kasım'da Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 20 yaş altı kadınlarda şampiyon oldu.



Antrenörlerinin gözetiminde Van'daki yüksek rakımlı bölgelerde antrenman yaparak kondisyonunu güçlendiren milli atlet, 10 Aralık Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda birinci olarak, daha önce ikincilik elde ettiği Avrupa'dan şampiyon olarak dönmek istiyor.



"Ailemi ve ülkemi temsil ediyorum"



Edibe Yağız, AA muhabirine, sporla 2020'de tanıştığını, bu süreçte Türkiye ve Avrupa'da katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler elde ettiğini söyledi.



Avrupa Kros Şampiyonası'nda 20 yaş altı kategorisinde koşacağını belirten Yağız, "Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada ferdi ve takım olarak Balkan şampiyonu olduk. Belçika'da düzenlenecek şampiyonada da altın madalya kazanarak ülkemi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.



Antrenörlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü ifade eden Yağız, şunları kaydetti:



"Katıldığım yarışlarda ailemi ve ülkemi temsil ediyorum. Mahalledeki çocuklar beni gördükleri zaman 'Avrupa'da kaçıncı oldun? Dünya şampiyonu oldun mu?' diye soruyorlar. Avrupa'da ikinci olduğumu henüz dünya şampiyonluğumun olmadığını söylüyorum. Çevremdekilere örnek olmak beni mutlu ediyor. Mahallemdeki çocuklar benimle spor yapıyor, iki kuzenim beni örnek alarak koşuya başladı. Benim yolumdan ilerlemek istiyorlar."



Dağda, engebeli yerlerde antrenman yapmanın faydalı olduğunu anlatan genç atlet, "İlimizin yüksek rakımlı olması bana fayda sağlıyor. Koşucular genelde yüksek rakımlı yerlerde antrenman yapmak ister. Kışın dağda yaptığımız antrenmanlar sayesinde koşu pistlerinde iyi dereceler elde ediyoruz. Dünya Liseler Arası Kros şampiyonu ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz"



Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ise Van'ın yüksek rakımlı bir il olması sayesinde birçok başarılı sporcunun yetiştiğini dile getirdi.



Edibe Yağız'ın da bu anlamda örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:



"Belçika'da 10 Aralık'ta düzenlenecek şampiyonada hem ülkemizi hem de ilimizi temsil edecek. Her zaman olduğu gibi ilk üçe girip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Edibe, genç sporculara ve çevresindekilere örnek oluyor. Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na gidecek takımı oluşturduk. Edibe de takımda yer alıyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonası'na da gidip bayrağımızı dalgalandıracağız. Milli atletimiz, kısa zamanda zirvede yer alarak isminden sıkça söz ettirmeye başladı."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU