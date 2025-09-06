06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
0-2DA
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
0-0DA
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-1DA
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-05'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Balkan Şampiyonası'na Türk biniciler damga vurdu!

Sırstan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda yarışan Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilik elde etti.

calendar 06 Eylül 2025 21:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan biniciler katıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde turnuvaya damga vurarak, başarı elde etti.

5 Eylül günü yapılan müsabakalarda Türkiye, Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli, Sedef Etik'ten oluşan takımla Kadın Biniciler Kategorisi'nde, Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı ve Ege Çevik'ten oluşan takımla Genç Yetişkin Biniciler Kategorisi'nde, Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın ve Necmi Eren'den oluşan takımla ise Usta Biniciler Kategorisi'nde şampiyon oldu.


6 Eylül günü yapılan müsabakalarda ise Ada Şerif Sandallı, Nazlı Doğa Demeli, Ceren Eke, Can Doruk Özdemir'in bulunduğu takım Yıldız Biniciler Kategorisi'nde şampiyonluğu kazanırken, Ela Jansel Genel, Çiğdem Yesin, Nil Çetin ve Mahmut Kaan Doğan'ın yer aldığı takım ise Genç Biniciler Kategorisi'nde üçüncü oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Sena İpşirli ve ekip lideri Ata Zorlu da milli takım sporcularına destek verdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
