Balıkesirspor'da 5 kadro dışı birden!

TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Haber; AA
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Balıkesirspor'da 5 kadro dışı birden!
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29 Ocak 2021 19:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Abdulhamit Yıldız, Abdulkadir Kayalı, Oğuzhan Aynaoğlu, Berat Aydoğdu ve Şahin Bayram'ın kadro dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, kadro dışı bırakılan futbolculara kulüp bulmaları ve transfer görüşmeleri gerçekleştirmeleri için izin verildiği kaydedildi.



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