15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Balıkesirspor'dan taraftara mesaj

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, taraftarlara onur duyacakları bir izleteceklerinin sözünü verdi.

calendar 15 Ağustos 2025 13:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'dan taraftara mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak, taraftarlara savaşan bir takım izleteceklerinin sözünü verdi.

Kamp döneminin yoğun ve verimli geçtiğini, fizik güçlerinin giderek arttığını, takımın ruhundan, oyuncuların disiplin ve isteğinden memnun olduğunu belirten teknik patron Kavçak, "İdeal takım kadrosu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Takım kimliğimiz netleşiyor. Saha içinde agresif, topa sahip olmak isteyen, hızlı hücum eden ve kaybettiği anda organize bir şekilde pres yapan bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Balıkesirspor olarak sezona fiziksel, taktiksel ve mental açıdan çok daha güçlü hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza sözümüz, sahada her maç için sonuna kadar mücadele edecek, onlarla gurur duyacakları bir performans sergileyeceğiz" dedi.

Balıkesirspor, geçtiğimiz yıl TFF 3. Lig'de play-off finali oynamasına rağmen Muşspor'a 2-0 mağlup olmuştu.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.