Balıkesirspor'da Abdullah Bekki dönemi

Balıkesirspor'da Abdullah Bekki, başkanlık görevine seçildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Balıkesirspor'da Abdullah Bekki dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2024 15:09
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'un olağan genel kurulu Karesi AVM'de gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Abdullah Bekki başkanlığındaki yönetim oy birliği ile göreve getirildi.

Bekki'nin yönetim kurulu listesi İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Volkan Altınöz, Aytuğ Yarmaz, Sercan Adın, Ceyhun Ercan, Serdar Akgül, Sedat Sarıkaya, Emre Başoğlu, Mehmet Baykan isimlerinden oluşurken, genel kurulda aday olmayan Nedim Ömer ve yönetimi ibra edildi. Kongreye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milletvekilleri Mustafa Canbey ve Serkan Sarı'nın yanı sıra daha önce başkanlık görevinde bulunan isimler katıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery