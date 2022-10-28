Bakasetas: 'Tur atlama şansımız var'

Trabzonspor'lu futbolcu Anastasios Bakasetas, Kızılyıldız!a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Bakasetas yaptığı açıklamada, "Basit şeyler söyleyebilirim ancak. Biz Kızılyıldız'dan daha iyi bir takımız ama onlar bizden daha akıllıca oynadı. Daha fazla tecrübe koydu. Ancak biz daha iyi olan tarafız." açıklamasını yaptı.



Bakasetas ayrıca, "Tur atlama şansımız var. Bu tür maçlarda zekice oynamazsınız eğer, tecrübenizi koyamazsınız kaybedebiliyorsunuz. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Avrupa'da konsantre olmayınca böyle sonuçlar alabiliyorsunuz. Biz kalitemizi ortaya koyarsak son maçta Ferençvaroş'u mağlup edebiliriz." açıklamasını yaptı.





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