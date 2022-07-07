Bakasetas'ın menajerine yetki verildi

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın menajeri, oyuncu için kulübe teklif getirebileceğini söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'ın menajerine yetki verildi
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07 Temmuz 2022 13:01
Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı netleşmedi. Yunan orta sahanın menajeri Dimitriadis Christos, oyuncusuyla ilgili teklif getirebileceğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine kulüp beklemeye geçti.

Menajerin İtalya'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, sözleşmesinde '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olan Yunan yıldız için kabul edilebilecek bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği kaydedildi.

Fırtına şimdi Bakasetas'ın ayrılması ihtimaline karşı bu bölge için arayışlarına başladı. 29 yaşındaki yıldızın adı daha önce İtalyan ekibi Fiorentina ile anılmıştı.



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