Bakasetas'ın menajerine yetki verildi

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı netleşmedi. Yunan orta sahanın menajeri Dimitriadis Christos, oyuncusuyla ilgili teklif getirebileceğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine kulüp beklemeye geçti.



Menajerin İtalya'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, sözleşmesinde '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olan Yunan yıldız için kabul edilebilecek bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği kaydedildi.



Fırtına şimdi Bakasetas'ın ayrılması ihtimaline karşı bu bölge için arayışlarına başladı. 29 yaşındaki yıldızın adı daha önce İtalyan ekibi Fiorentina ile anılmıştı.







