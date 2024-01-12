Bakasetas için transfer açıklaması!

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı takımında görmek istediğini ancak bu transferin mümkün olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bakasetas için transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 00:57
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Bulut, transferde adı geçen isimlerden biri olan Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın transferinin mümkün olmadığını söyledi.

48 yaşındaki teknik adam, "Bakasetas'ı burada görmeyi çok isterim ama buraya getirmek mümkün değil. Bunu düşünmemeliyiz. Bakasetas'a çok fazla odaklanmamalıyız çünkü Beşiktaş ve Panathinaikos gibi büyük kulüplerden çok iyi teklifler var. Biz onlarla aynı seviyede değiliz, başa çıkamayız" sözlerini kullandı.

Trabzonspor'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Bakasetas, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Bakasetas'ın Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery