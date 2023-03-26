Bakan Kasapoğlu, Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'da başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Kasapoğlu, Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti
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26 Mart 2023 18:18
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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