Bahreyn'de zafer Oscar Piastri'nin

Formula 1 Bahreyn GP'yi McLaren'den Oscar Piastri kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bahreyn'de zafer Oscar Piastri'nin
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13 Nisan 2025 19:54
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Bahreyn'de koşuldu. McLaren pilotu Oscar Piastri damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.

Çin'de kazanan Piastri, böylece bu sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Mercedes pilotu George Russell ikinci, McLaren'den Lando Norris ise üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Leclerc ve Hamilton 4 ve 5'inci, Red Bull'dan Verstappen altıncı, Alpine'den Gasly 7'inci, Haas'tan Ocon 7'inci, Red Bull'dan Tsunoda 9'uncu, Haas'tan Bearman ise 10'uncu oldu.

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