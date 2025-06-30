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Bahçeşehir Koleji, Hırvat basketbolcu Jaleen Smith'e veda etti

Bahçeşehir Koleji, oyun kurucu Jaleen Smith ile yollarını ayırdığını resmi hesaplarından duyurdu.

calendar 30 Haziran 2025 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, Hırvat basketbolcu Jaleen Smith'e veda etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 30 yaşındaki oyun kurucu Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Takımımıza 2024-2025 sezonunda katılan Jaleen Smith ile yollarımız ayrılmıştır. Jaleen'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

ABD asıllı Hırvat basketbolcu, geride kalan sezon Bahçeşehir Koleji'nin BKT Avrupa Kupası'nda yarı final oynamasında önemli rol oynamıştı.


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